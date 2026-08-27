الرئيس عون: شكرًا من القلب للأمن العام وأنحني أمام تضحياتكم وأنتم "قدّ المسؤولية وأكثر"

الرئيس عون من المديرية العامة للأمن العام: لا تتأثروا بالإعلام وببعض "التافهين" على وسائل التواصل الاجتماعي فهم يتهجّمون عليكم لأنكم تحققون انجازات

الرئيس عون من المديرية العامة للأمن العام: لا تتأثروا بالإعلام وببعض "التافهين" على وسائل التواصل الاجتماعي فهم يتهجّمون عليكم لأنكم تحققون انجازات

الرئيس عون: كل إنسان لديه قضية لكنه غير مؤمن بها لا يُكتب لها النجاح لكن الأمن العام مؤمنون بمؤسستهم وبلبنان