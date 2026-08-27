الرئيس عون من المديرية العامة للأمن العام: هناك صراع داخلي مع أناس لا يريدون مؤسسات الدولة ويعيشون على "ظهر غياب الدولة" ونقول لهم "مهما فعلتم فنحنا مكفّيين"