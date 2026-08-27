بمناسبة عيد الأمن العام… رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس للمركز الطبي للأمن العام في مبنى المديرية في العدلية

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الوزير الحجار من مقرّ الرصد والتدخّل في مديرية الأمن العام: الأمن العام قدّم الشهداء ونقول لكل أفراد الأمن العام "يعطيكن ألف عافية" وإن شاء الله تحمل السنة المقبلة الخير للأمن العام وللبنان ونرى الجنوب يتحرّر والدولة تبسط سلطتها من خلال قواتها الذاتية