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o
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o
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o
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o
كسروان
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o
متن
28
o
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الخارجية الإيرانية: الإجراءات الاقتصادية الأميركية تصل إلى مستوى جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية
آخر الأخبار
2026-08-28 | 05:52
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الخارجية الإيرانية: الإجراءات الاقتصادية الأميركية تصل إلى مستوى جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية
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