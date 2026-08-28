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الخارجية الإيرانية: الإجراءات الاقتصادية الأميركية تصل إلى مستوى جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية

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2026-08-28 | 05:52
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الخارجية الإيرانية: الإجراءات الاقتصادية الأميركية تصل إلى مستوى جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية
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الخارجية الإيرانية: الإجراءات الاقتصادية الأميركية تصل إلى مستوى جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية

 
 
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