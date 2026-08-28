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الخارجية الإيرانية: السياسة الأميركية الجديدة تتطلب من المجتمع الدولي بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات لإعلاء سيادة القانون
آخر الأخبار
2026-08-28 | 05:53
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الخارجية الإيرانية: السياسة الأميركية الجديدة تتطلب من المجتمع الدولي بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات لإعلاء سيادة القانون
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