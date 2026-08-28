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الخارجية الإيرانية: المشاركة في العقوبات الأميركية يصل إلى حد التواطؤ في فرض الإرادة غير القانونية لدولة على غيرها

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2026-08-28 | 05:55
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الخارجية الإيرانية: المشاركة في العقوبات الأميركية يصل إلى حد التواطؤ في فرض الإرادة غير القانونية لدولة على غيرها
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الخارجية الإيرانية: المشاركة في العقوبات الأميركية يصل إلى حد التواطؤ في فرض الإرادة غير القانونية لدولة على غيرها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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