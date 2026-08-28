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المركزيّ المصريّ: الإجراءات الأميركية المرتبطة بإيران تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار

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2026-08-28 | 12:34
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المركزيّ المصريّ: الإجراءات الأميركية المرتبطة بإيران تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار
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المركزيّ المصريّ: الإجراءات الأميركية المرتبطة بإيران تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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