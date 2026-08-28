البنك المركزيّ المصريّ: الإجراءات الأميركية المرتبطة بعقوبات على إيران تقتصر على معاملات فروع بنك مصر بالإمارات

أكّد البنك المركزيّ المصريّ أنّ الإجراءات الأميركية المرتبطة بعقوبات على إيران تقتصر على معاملات فروع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدولار، ولا يمتد أثرها لأي بنوك مصرية أخرى.

وأكد البنك المركزي المصري في بيان أن ذلك الإجراء "لا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، كما يؤكد البنك المركزي المصريّ على قوة و صلابة كافة البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة إنها اتخذت إجراء لقطع تعاملات فروع بنك مصر في الإمارات بالدولار بسبب تعاملاتها مع إيران.