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بزشكيان: على أميركا رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن أموالنا وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان
آخر الأخبار
2026-08-28 | 14:52
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بزشكيان: على أميركا رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن أموالنا وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان
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