بزشكيان: على أميركا رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن أموالنا وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان

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الشيخ نعيم قاسم: نواجه عدوانًا إسرائيليًّا ولا نواجه حربًا ولو لا إيران لما انخفض التصعيد ونذكّر أنّ إسرائيل هي من اعتدت علينا ومشروعها إسرائيل الكبرى