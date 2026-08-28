الشيخ نعيم قاسم: نواجه عدوانًا إسرائيليًّا ولا نواجه حربًا ولو لا إيران لما انخفض التصعيد ونذكّر أنّ إسرائيل هي من اعتدت علينا ومشروعها إسرائيل الكبرى

التالي

الشيخ نعيم قاسم: هدف إسرائيل سلاح حزب الله و”سلاحنا لا ينتهي” فسنظل في الميدان ولن نقبل بالمشاريع التي يتحدثون عنها وكسرنا مشروع إسرائيل الكبرى ومنعناهم من الوصول إلى بيروت وتجريدنا من السلاح