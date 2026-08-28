الشيخ نعيم قاسم: سنستمر في المواجهة ونقبل بتطبيق اتفاق ٢٧-١١ تحت اتفاق ١٧٠١ أمّا اتفاق الاطار فنندد به وندعو إلى إسقاطه لأنّه يدمّر السيادة اللبنانية

الرئيس الإيرانيّ: على الولايات المتحدة إجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان

الرئيس الإيرانيّ: على الولايات المتحدة إجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان

الشيخ نعيم قاسم: هدف إسرائيل سلاح حزب الله و”سلاحنا لا ينتهي” فسنظل في الميدان ولن نقبل بالمشاريع التي يتحدثون عنها وكسرنا مشروع إسرائيل الكبرى ومنعناهم من الوصول إلى بيروت وتجريدنا من السلاح