الشيخ نعيم قاسم: هدف إسرائيل سلاح حزب الله و”سلاحنا لا ينتهي” فسنظل في الميدان ولن نقبل بالمشاريع التي يتحدثون عنها وكسرنا مشروع إسرائيل الكبرى ومنعناهم من الوصول إلى بيروت وتجريدنا من السلاح

الشيخ نعيم قاسم: سنستمر في المواجهة ونقبل بتطبيق اتفاق ٢٧-١١ تحت اتفاق ١٧٠١ أمّا اتفاق الاطار فنندد به وندعو إلى إسقاطه لأنّه يدمّر السيادة اللبنانية

الشيخ نعيم قاسم: سنستمر في المواجهة ونقبل بتطبيق اتفاق ٢٧-١١ تحت اتفاق ١٧٠١ أمّا اتفاق الاطار فنندد به وندعو إلى إسقاطه لأنّه يدمّر السيادة اللبنانية

الشيخ نعيم قاسم: نواجه عدوانًا إسرائيليًّا ولا نواجه حربًا ولو لا إيران لما انخفض التصعيد ونذكّر أنّ إسرائيل هي من اعتدت علينا ومشروعها إسرائيل الكبرى