رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للـLBCI: كان من المقرر أن يضم الوفد الإماراتي عددًا من الأشخاص لكنه بدأ يكبر حتى وصل إلى 87 شركة وتبيّن أن هناك قرارًا بدعم لبنان اقتصاديًا

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