رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للـLBCI: اهتمام الوفد الإماراتي بلبنان كان واضحًا جدًا

رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للـLBCI: الوفد الإماراتي لم يتطرّق إلى السياسة أبدا وكان لديه 4 اجتماعات مع 4 وزراء وزار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ولم يُحكَ أي كلمة بالسياسة وكان الحديث اقتصاديًا بحتًا

رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للـLBCI: الوفد الإماراتي لم يتطرّق إلى السياسة أبدا وكان لديه 4 اجتماعات مع 4 وزراء وزار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ولم يُحكَ أي كلمة بالسياسة وكان الحديث اقتصاديًا بحتًا

رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للـLBCI: كان من المقرر أن يضم الوفد الإماراتي عددًا من الأشخاص لكنه بدأ يكبر حتى وصل إلى 87 شركة وتبيّن أن هناك قرارًا بدعم لبنان اقتصاديًا