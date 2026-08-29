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رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للـLBCI: اهتمام الوفد الإماراتي بلبنان كان واضحًا جدًا
آخر الأخبار
2026-08-29 | 03:32
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رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للـLBCI: اهتمام الوفد الإماراتي بلبنان كان واضحًا جدًا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للـLBCI: الوفد الإماراتي لم يتطرّق إلى السياسة أبدا وكان لديه 4 اجتماعات مع 4 وزراء وزار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ولم يُحكَ أي كلمة بالسياسة وكان الحديث اقتصاديًا بحتًا
رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للـLBCI: كان من المقرر أن يضم الوفد الإماراتي عددًا من الأشخاص لكنه بدأ يكبر حتى وصل إلى 87 شركة وتبيّن أن هناك قرارًا بدعم لبنان اقتصاديًا
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