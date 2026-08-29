رمزي جماز ممثلًا الشيخ سامي أبي المنى في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: نحيي الللقاء الذي يجمع اللبنانيين جميعهم

ماهر حسين ممثلًا المجلس الشيعيّ الأعلى في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: نرجو احتسابنا في إنجازات الصرح البطريركيّ لأنّنا نؤمن بالشراكة الوطنية

ماهر حسين ممثلًا المجلس الشيعيّ الأعلى في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: نرجو احتسابنا في إنجازات الصرح البطريركيّ لأنّنا نؤمن بالشراكة الوطنية

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة مبنى على جادة نبيه بري في مدينة النبطية وأفيد ان الصاروخ اصاب حائط الطابق العلوي في المبنى من دون وقوع إصابات