ماهر حسين ممثلًا المجلس الشيعيّ الأعلى في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: نرجو احتسابنا في إنجازات الصرح البطريركيّ لأنّنا نؤمن بالشراكة الوطنية

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فراس بلوط ممثلًا الشيخ عبد اللطيف دريان في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: لنحوّل المؤتمرات إلى ممارسات يعيشها كل واحد من أفراد البلد فنعطي الصورة المشرقة للبنان