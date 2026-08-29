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كوستا كيّال ممثلًا البطريرك اليازجي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: الصلاة الحقيقة تجعله أكثر أمانة لأرضه فنرفع صوتًا "لبنان يستحق أن يُحب لا أن يُستعمل ساحة لصراع الآخرين"

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2026-08-29 | 11:04
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كوستا كيّال ممثلًا البطريرك اليازجي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: الصلاة الحقيقة تجعله أكثر أمانة لأرضه فنرفع صوتًا &quot;لبنان يستحق أن يُحب لا أن يُستعمل ساحة لصراع الآخرين&quot;
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كوستا كيّال ممثلًا البطريرك اليازجي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: الصلاة الحقيقة تجعله أكثر أمانة لأرضه فنرفع صوتًا "لبنان يستحق أن يُحب لا أن يُستعمل ساحة لصراع الآخرين"

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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