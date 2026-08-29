كوستا كيّال ممثلًا البطريرك اليازجي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: الصلاة الحقيقة تجعله أكثر أمانة لأرضه فنرفع صوتًا "لبنان يستحق أن يُحب لا أن يُستعمل ساحة لصراع الآخرين"

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المطران كوستا كيال ممثلًا البطريرك يوحنا العاشر اليازجي: هنا في الوادي المقدس تعلمنا أن الحرية لا تعطى مجانًا والصلاة الحقيقية لا تفصل الإنسان عن أرضه ولبنان يستحق أن يُخدم لا أن يُستغل