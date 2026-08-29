فراس بلوط ممثلًا الشيخ عبد اللطيف دريان في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: لنحوّل المؤتمرات إلى ممارسات يعيشها كل واحد من أفراد البلد فنعطي الصورة المشرقة للبنان

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كوستا كيّال ممثلًا البطريرك اليازجي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: الصلاة الحقيقة تجعله أكثر أمانة لأرضه فنرفع صوتًا "لبنان يستحق أن يُحب لا أن يُستعمل ساحة لصراع الآخرين"