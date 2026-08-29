أنطوان صفير ممثلًا رئيس الجمهورية: أحيي البطاركة الذين دافعوا عن حق لبنان والوادي المقدس إرث روحي وذاكرة تختزن تاريخًا من الإيمان والصمود

أنطوان صفير ممثلًا رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: لبنان موطن الحوار لا أرض الحروب وسيبقى شاهد حق وارض الحوار والحريات

أنطوان صفير ممثلًا رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: لبنان موطن الحوار لا أرض الحروب وسيبقى شاهد حق وارض الحوار والحريات

المطران كوستا كيال ممثلًا البطريرك يوحنا العاشر اليازجي: هنا في الوادي المقدس تعلمنا أن الحرية لا تعطى مجانًا والصلاة الحقيقية لا تفصل الإنسان عن أرضه ولبنان يستحق أن يُخدم لا أن يُستغل