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أنطوان صفير ممثلًا رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: لبنان موطن الحوار لا أرض الحروب وسيبقى شاهد حق وارض الحوار والحريات
آخر الأخبار
2026-08-29 | 11:16
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أنطوان صفير ممثلًا رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: لبنان موطن الحوار لا أرض الحروب وسيبقى شاهد حق وارض الحوار والحريات
*
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