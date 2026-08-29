الراعي: المسيحيون والمسلمون عاشوا اختبارًا حضاريًا مميزًا في لبنان أظهر أهمية المسيحيين ودورهم كما انخراط المسلمين في التطور

جلسة افتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: كلمات تدعو إلى التوحّد

جلسة افتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: كلمات تدعو إلى التوحّد

الراعي: نسعى إلى كشف المغمور من تراث الوادي من حيث وجود التراث المشترك بين المسيحيين والمسليمين