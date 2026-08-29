الراعي: نسعى إلى كشف المغمور من تراث الوادي من حيث وجود التراث المشترك بين المسيحيين والمسليمين

الراعي: المسيحيون والمسلمون عاشوا اختبارًا حضاريًا مميزًا في لبنان أظهر أهمية المسيحيين ودورهم كما انخراط المسلمين في التطور

الراعي: المسيحيون والمسلمون عاشوا اختبارًا حضاريًا مميزًا في لبنان أظهر أهمية المسيحيين ودورهم كما انخراط المسلمين في التطور

أنطوان صفير ممثلًا رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: الدستور هو الضمانة الوحيدة لاستمرار لبنان وطنًا حرًا وليس نصًا جامدًا فلا يكون ذلك إلا عبر نظام مدنيّ يفعّل المؤسسات