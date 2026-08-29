مصرف الإمارات المركزيّ: سنجري فحصًا خاصًا وعاجلًا يشمل مراجعة معمقة تغطي الفترة المشار إليها في البيان الصادر عن السلطات الأميركية لفروع بنك مصر في الإمارات

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