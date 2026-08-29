نتانياهو يندد بالعنف في الضفة الغربية في استنكار نادر لأعمال المستوطنين

ندّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو بعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.



واستنكر في خطوة نادرة من نوعها ما وصفه بـ"أعمال عنف إجرامية" ارتُكبت في قريتين فلسطينيتين السبت.



وقال نتانياهو في بيان "أدين بشدة أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبتها في قريتي قصرة وجالود مجموعة من مثيري الشغب الخارجين عن القانون، والذين يلحقون ظلما فادحا بالمجتمع اليهودي الملتزم القانون، ويعرقلون عمل الجيش الإسرائيلي في تأدية مهامه، ويضرون بمكانة إسرائيل على الساحة الدولية".