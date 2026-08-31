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o
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o
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مستشار رئيس الإمارات قرقاش على إكس: سياسة استهداف دول الخليج والأردن فشلت والحلول السياسية يجب أن تبدأ بخفض التصعيد واستعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-08-31 | 03:45
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مستشار رئيس الإمارات قرقاش على إكس: سياسة استهداف دول الخليج والأردن فشلت والحلول السياسية يجب أن تبدأ بخفض التصعيد واستعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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