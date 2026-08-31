رئيس الوزراء الإسباني: روسيا وإسرائيل نشرتا المعلومات المضللة حول أزمة سبتة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، نقلا عن بحث أجراه جهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي، أن روسيا وإسرائيل قامتا بنشر وتضخيم المعلومات المضللة المتعلقة بالدخول الجماعي للمهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا الشهر الماضي.



وأشار سانتشيث الى أنه من "الواضح" أن البلدين استغلا الأزمة لانتقاد الحكومة الإسبانية، لأنهما على خلاف مع مدريد بشأن موقفها من الحربين الدائرتين في أوكرانيا والشرق الأوسط.