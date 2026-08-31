الرئيس عون: في كل أزمة كانت اليونان إلى جانب لبنان وهدف الزيارة الأساسي هو السعي لتطوير العلاقات على كافة الأصعدة فاستقرار لبنان ضروري لاستقرار اليونان وأوروبا وعدم استقراره سيؤثر على استقرار المنطقة

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