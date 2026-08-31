الرئيس عون: لبنان عاش مآسي الحروب وآن الأوان ليرتاح وأفضل حل هو الدبلوماسية ونحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وبناء أفضل العلاقات مع الجوار

الرئيس عون خلال قمة مشتركة مع نظيره اليوناني: لدينا مصالح مشتركة خصوصًا في المحافل الدولية والاتحاد الأوروبي وفي مختلف صداقات لبنان

الرئيس عون خلال قمة مشتركة مع نظيره اليوناني: لدينا مصالح مشتركة خصوصًا في المحافل الدولية والاتحاد الأوروبي وفي مختلف صداقات لبنان

الرئيس عون: في كل أزمة كانت اليونان إلى جانب لبنان وهدف الزيارة الأساسي هو السعي لتطوير العلاقات على كافة الأصعدة فاستقرار لبنان ضروري لاستقرار اليونان وأوروبا وعدم استقراره سيؤثر على استقرار المنطقة