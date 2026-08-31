الرئيس عون خلال قمة مشتركة مع نظيره اليوناني: لدينا مصالح مشتركة خصوصًا في المحافل الدولية والاتحاد الأوروبي وفي مختلف صداقات لبنان

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الرئيس عون خلال قمة مشتركة مع نظيره اليوناني: وقّعنا مع إسرائيل "اتفاق الإطار" لكن يجب تطبيق هذا الاتفاق من الطرفين وبالكامل وهنا نطلب مساعدة اليونان في تطبيقه