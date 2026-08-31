الرئيس عون: علاقتنا مع اليونان مثال لكل جوارنا ولكل من يريد السلام حقًا وأنا طامح في استمرار دعمكم للجيش اللبنانيّ

الرئيس عون: أزور اليونان متطلعًا الى استمرار الدعم للبنان ونطمح لتوقيع شراكة استراتيجية مع أوروبا قريبًا

الرئيس عون: أزور اليونان متطلعًا الى استمرار الدعم للبنان ونطمح لتوقيع شراكة استراتيجية مع أوروبا قريبًا

رئيس الجمهورية جوزاف عون: مصالحنا المشتركة مع اليونان هي من عمر التاريخ كما أنها نتاج حاضرنا ومقتضيات مستقبلنا والبحر المتوسط يجمعنا في بُعد أمننا وسيادتنا وحريتنا وفي بُعد مصالحنا الاقتصادية الشاملة