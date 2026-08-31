رئيس الجمهورية جوزاف عون: مصالحنا المشتركة مع اليونان هي من عمر التاريخ كما أنها نتاج حاضرنا ومقتضيات مستقبلنا والبحر المتوسط يجمعنا في بُعد أمننا وسيادتنا وحريتنا وفي بُعد مصالحنا الاقتصادية الشاملة

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