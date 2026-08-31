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ترامب: قيادة إيران في حالة فوضى تامة والشيء الوحيد لدى الإيرانيين هو الأخبار الكاذبة
آخر الأخبار
2026-08-31 | 08:55
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ترامب: قيادة إيران في حالة فوضى تامة والشيء الوحيد لدى الإيرانيين هو الأخبار الكاذبة
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