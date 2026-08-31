تركيا: العمل على خارطة طريق لانضمام دول جديدة إلى "تحالف مكة الدفاعي"

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العمل جار على وضع خارطة طريق لعملية انضمام دول أخرى إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي أبرمتها تركيا والسعودية وباكستان في وقت سابق من هذا الشهر.



جاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأول للجنة رئيسية جرى إنشاؤها في إطار "تحالف مكة الدفاعي"، الذي يضم دولا سنية حليفة للولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء الصراع الإقليمي.



وكانت الدول الثلاث قد وقعت الاتفاقية في السابع من آب في مدينة مكة المكرمة.

