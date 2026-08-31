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البقاع
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o
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o
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o
متن
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مصدر إيراني كبير لرويترز: مقابل كل هجوم أميركي على إيران سترد طهران برد "أكبر عشرات المرات"
آخر الأخبار
2026-08-31 | 09:32
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مصدر إيراني كبير لرويترز: مقابل كل هجوم أميركي على إيران سترد طهران برد "أكبر عشرات المرات"
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