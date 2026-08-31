شركة "أرادَ" الإماراتية توقّع اتفاقاً مع الصندوق السيادي السوري لتنفيذ مشروع عقاري بـ7 مليارات دولار

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بأن شركة أرادَ الإماراتية للتطوير العقاري وقعت اتفاقا مع الصندوق السيادي السوري لتنفيذ مشروع عقاري بقيمة سبعة مليارات دولار.



وأشارت الوكالة الى أن المشروع، الذي يعد الأول للشركة في سوريا، سيضم "مجمعات سكنية وقطاعات للضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية على مساحة أربعة ملايين متر مربع".

