الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: تحيّة واعتزاز للبنانيين في مختلف المناطق الذين شرّعوا منازلهم ومرافقهم للإيواء وللدول الشقيقة التي وقفت ولا تزال إلى جانب لبنان وجنوبه وأهله من أجل تجاوز المرحلة المصيريّة

آخر الأخبار
2026-08-31 | 10:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: تحيّة واعتزاز للبنانيين في مختلف المناطق الذين شرّعوا منازلهم ومرافقهم للإيواء وللدول الشقيقة التي وقفت ولا تزال إلى جانب لبنان وجنوبه وأهله من أجل تجاوز المرحلة المصيريّة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: تحيّة واعتزاز للبنانيين في مختلف المناطق الذين شرّعوا منازلهم ومرافقهم للإيواء وللدول الشقيقة التي وقفت ولا تزال إلى جانب لبنان وجنوبه وأهله من أجل تجاوز المرحلة المصيريّة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

تغييب

الإمام

الصدر:

تحيّة

واعتزاز

للبنانيين

مختلف

المناطق

الذين

شرّعوا

منازلهم

ومرافقهم

للإيواء

وللدول

الشقيقة

لبنان

وجنوبه

وأهله

تجاوز

المرحلة

المصيريّة

LBCI التالي
بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها
بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: المطلوب إسرائيليا ليس "حزب الله" ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية بل المطلوب إسرائيليا هو الفتنة والمستهدف هو لبنان في وحدته وفي سلمه الأمني
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:57

كرامي عرضت التحضيرات لانطلاقة العام الدراسي في الجنوب خاصة وترأست اجتماعا لتطوير الامتحانات الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
13:55

السيد التقت اتحادي بلديات بنت جبيل وجبل عامل: الحاجات تفوق الإمكانيات

LBCI
أخبار لبنان
13:53

الصدي يتصدى لمخالفة نهرية في أفقا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبنان أمام فرصة إماراتية… من تبادل الخبرات الى استرجاع الثقة وفتح الباب أمام الإستثمارات مستقبلاً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:17

الوكالة الوطنية للإعلام: استشهاد فتى متأثرا بجراحه جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حبوش

LBCI
آخر الأخبار
13:17

الوكالة الوطنية للإعلام: الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية على دوحة كفررمان

LBCI
آخر الأخبار
13:16

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عاد مساء اليوم إلى بيروت آتيا من أثينا بعد زيارة للعاصمة اليونانية التقى خلالها رئيس الجمهورية اليونانية قسطنطين تاسولاس ورئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس وبحث معهما في تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين

LBCI
آخر الأخبار
13:15

3 غارات إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري وحي المشاع في قضاء صور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-26

سلام: سأزور أهلنا في الجنوب قريباً للإعلان عن مجموعة من المشاريع لإعادة الأعمار

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-20

السلطة القضائية الإيرانية: إعدام شخصين بتهمة الانتماء إلى شبكة تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

نتنياهو: ندعو الشعب الإيراني إلى إسقاط النظام

LBCI
أخبار دولية
2026-01-24

ستارمر يتطرق في اتصال مع ترامب الى "تضحيات" الجنود الأميركيين والبريطانيين في أفغانستان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبنان أمام فرصة إماراتية… من تبادل الخبرات الى استرجاع الثقة وفتح الباب أمام الإستثمارات مستقبلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

آداء رائع لأبطال منتخب لبنان لكرة السلة رغم الخسارة في الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قطار طرابلس… بوابة لبنان إلى المنطقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

السلامة المرورية تبدأ من المنزل فالمدرسة حتى سن الـ18

LBCI
أخبار دولية
13:24

تصعيد أميركي-إيراني جديد... ضربات متبادلة وتهديدات بتوسيع المواجهة في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هنا استشهد ١٣ عنصرا من أمن الدولة في النبطية... ومن هنا تبدأ العودة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عون من أثينا: ضرورة تطبيق إتفاق الإطار كاملًا لإنهاء حال العداء مع إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:10

تحالفات إقليمية ودولية تُرسم وسط التوتر... «شانغهاي» أمام اختبار

LBCI
أخبار دولية
13:08

تركيا تعزّز تحالفها مع السعودية وباكستان... إطلاق «حلف مكة الدفاعي» في إسطنبول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
06:40

تابعوا مباراة منتخب لبنان مع الصين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة مباشرةً على LB2 الساعة 2:30 يسبقها استوديو تحليلي على LBCI الساعة 1:45

LBCI
أمن وقضاء
05:10

ابتلع كبسولات تحتوي ما يقارب 2 كلغ من الكوكايين وهرّبها عبر المطار... ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقفه

LBCI
رياضة
16:05

بعد الهزيمة الكبيرة…محمد صلاح يحسم مصيره مع فريقه التركي

LBCI
أمن وقضاء
16:12

الجيش يُحرّر مخطوفًا ويوقف المتورطين في بلدة عمشيت - جبيل ويوقف عصابتَين تنشطان في أعمال تهريب الأشخاص في منطقة البوار – كسروان

LBCI
حال الطقس
02:41

طقس صيفي من جديد...

LBCI
رياضة
07:50

تقدم الصين على لبنان 23-14 مع نهاية الربع الأول

LBCI
أمن وقضاء
06:54

وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب

LBCI
آخر الأخبار
07:34

انطلاق مباراة لبنان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة السلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More