بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها

بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: أي دعوة للتقسيم أو الفدرالية لا تتوافق مع وثيقة الطائف بل مغامرة تهدد وجود لبنان

بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: أي دعوة للتقسيم أو الفدرالية لا تتوافق مع وثيقة الطائف بل مغامرة تهدد وجود لبنان

بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: تحيّة واعتزاز للبنانيين في مختلف المناطق الذين شرّعوا منازلهم ومرافقهم للإيواء وللدول الشقيقة التي وقفت ولا تزال إلى جانب لبنان وجنوبه وأهله من أجل تجاوز المرحلة المصيريّة