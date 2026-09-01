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الوكالة الوطنية للإعلام: دوحة كفررمان والنبطية الفوقا تحت القصف المدفعي وتمشيط بالرشاشات الثقيلة في زوطر الشرقية

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2026-09-01 | 16:50
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الوكالة الوطنية للإعلام: دوحة كفررمان والنبطية الفوقا تحت القصف المدفعي وتمشيط بالرشاشات الثقيلة في زوطر الشرقية
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الوكالة الوطنية للإعلام: دوحة كفررمان والنبطية الفوقا تحت القصف المدفعي وتمشيط بالرشاشات الثقيلة في زوطر الشرقية

 
 
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