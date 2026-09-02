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أسرار الصحف 2-9-2026
اسرار
2026-09-02 | 00:02
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أسرار الصحف 2-9-2026
النهار
عملت ادارة أحد المستشفيات على بث تقارير اعلامية ايجابية بعد أخبار عن حالات تسمم اصابت الذين خضعوا لحقن "ملونة" تسبق صوراً شعاعية وضياع اغراض شخصية في غرف العناية.
يكثر الحديث عن تعيين محافظين جدد وقد قوبل الكلام عن تغيير كل المحافظين دفعة واحدة بامتعاض في مناطق تعتبر ان محافظيها عملوا بجد وحققوا انجازات واداروا المراحل الصعبة بحسن تدبير ولا يستأهلون المعاملة بمثل من فشل في أداء مهمته.
وجه نقيب الصحافة رسالة عتب مفتوحة لى رئيس الجمهورية بعد توقيعه ونشره قانون الاعلام الجديد من دون الأخذ بملاحظات النقابات المعنية الرسمية في هذا المجال برغم الوعود التي سمعها النقابيون من جهات عدة وزارية ونيابية.
لوحظ في الآونة الأخيرة تكاثر الشركات والمكاتب التي تبيع شققا في دول مجاورة، وفي أخرى كانت ضمن المعسكر الاشتراكي السابق، وثمة إقبال من اللبنانيين على هذه الخطوة والهدف الحصول على إقامة وصولا إلى الجنسية في الدول المذكورة.
تتحدث مصادر دبلوماسية عن ان مسؤولين في "حزب الله" بدأوا يقدمون لخطاب مختلف يمهد لتقبل الخسارة العسكرية لدى مناصريهم اذ يقول احدهم ان "الحرب جولات فيها خسارة وفيها الربح".
الجمهورية
يُقال إنّ الاجتماع المالي الذي جمع مسؤولاً كبيراً بوزير بحقيبة سيادية ومسؤول مالي، لم يكن مجرد لقاء تشاوري، بل حمل نقاشاً أكثر تقدُّماً حول كيفية تنفيذ قانون إصلاحي أُقر مؤخّراً، ويواجه مقاومة شرسة ممَّن هم مسؤولون عن الأزمة المالية.
يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتصالات مالية وسياسية مكثفة حول الأرقام النهائية المتعلقة بتوزيع الخسائر وإعادة تغيير سقوفات السحوبات.
لا تزال وزارة سيادية تتعامل مع تراكم المهل الضريبية كملف يحتاج إلى تسويات إدارية متدرجة، وليس كإجراء استثنائي عابر.
اللواء
تتصاعد المخاوف من انهيارات في جبهات مستقرة في المنطقة وأوروبا القريبة، على خلفية التأزم في منطقة البلقان وغرب آسيا..
تجدَّدت العلاقة بين حزب بارز وتيار حليف بعد أن انهار الحلف وذهب كل طرف في طريق…
يدور تجاذب حول استكمال التعيينات على مستوى المحافظين، مع تدخلات ومحاولات ليست بالجديدة..
البناء
قال مصدر دبلوماسي إن توقيت زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون إلى اليونان لم يكن موفقاً، بصرف النظر عن أهمية العلاقات اللبنانية – اليونانية، لأنها جاءت فور الإعلان عن تفاهمات عسكرية جديدة بين أثينا وتل أبيب، وعلى مسافة زمنية قصيرة من زيارة الرئيس عون إلى تركيا. وأضاف المصدر أن أنقرة أبلغت بيروت حساسية عالية تجاه ما تصفه بـ«اللعب اللبنانيّ بالنار»، عبر الظهور كأن لبنان يقترب من الحلف الإسرائيلي اليوناني القبرصي المتصل بصراع الغاز وترسيم النفوذ في شرق المتوسط. وأوضح أن تركيا تعمل، في المقابل، على بناء تفاهم تركي مصري ليبي، وتسعى إلى ضمّ سورية إليه، وتنظر إلى لبنان بوصفه دولة معنية بتحديد موقعها بين المحورين المتنافسين. وختم المصدر بأن المطلوب مصلحة لبنان هي بتحالف عربي لبناني مصري سوري يقرّر بالتشارك خياراته واعتماد سياسة حذرة وعدم منح "إسرائيل" أوراقاً مجانية إضافية، وتجنب الزيارات والإشارات التي تحتمل تأويلات استراتيجية، خصوصاً عندما تتزامن مع تفاهمات عسكرية تمسّ مباشرة معادلات الأمن والطاقة في المنطقة.
يسجّل خبراء عسكريون تراجع الحسابات الإسرائيلية المتداولة حول فرص تنفيذ العملية العسكرية في موقع علي الطاهر، رغم كثرة الحديث عنها خلال الأسابيع الماضية. وقد بدأت تظهر تسريبات تقلّل من القيمة العسكرية للموقع، وتوحي بأن استهدافه لم يعد يحقق مكسباً يوازي كلفة العملية. لكن الخبراء العسكريين يرون أن هذا التفسير يغطي السبب الفعلي، وهو الخشية من انتقال الضربة من عملية موضعية محدودة إلى مواجهة يصعب ضبط حدودها. فاستهداف علي الطاهر قد يدفع المقاومة إلى اعتبار التفاهمات القائمة منتهية، واستئناف تهديد مستوطنات الشمال بالصواريخ والمسيّرات، بما يُعيد الإخلاء والشلل الاقتصادي والأمني عشية الانتخابات الإسرائيلية. وتزداد المخاطر مع احتمال انخراط إيران مباشرة في المعركة، لذلك تبدو القيادة الإسرائيلية أمام معادلة دقيقة، مكسب عسكري محدود وغير مضمون، مقابل احتمال فتح جبهة الشمال وإدخال إيران في توقيت انتخابيّ لا يحتمل مغامرة يصعب التحكم بمسارها ونتائجها.
الديار
علمت "الديار" من مصادر مطلعة على الاوضاع الميدانية في الجنوب انه لم يطرأ اي تغيير عملياتي على الارض في المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر قرب مدينة النبطية، على الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل قوات الاحتلال لتنفيذ عملية قدم بطيئة على الارض لتحقيق مكاسب عسكرية وامنية تجنبا لهجوم واسع مرجح ان يكون مكلفا عسكريا. لكن لم يحقق القصف المستمر ومحاولات التسلل اي من اهدافها، وما يجري الترويج له اعلاميا في "إسرائيل" وخارجها لا يعدو كونه حربا نفسية لا صلة لها بالواقع. وفي هذا السياق، لدى حزب الله رؤية اكثر عمقا لهذه التطورات، ولا يتعامل بسطحية مع الترويج الاسرائيلي للمعلومات حول مقتل جميع العناصر داخل المنشأة، وتعرضهم للغاز القاتل، وكذلك المعلومات عن حصار ادى الى نفاد الطعام والماء، ويعتبر ان كل ما يسرب له اهداف استخباراتية للحصول على معلومات حول ما يجري في تلك المنطقة وفي محيطها .ولهذا اختار حزب الله الصمت والتعتيم على كل ما يتعلق بهذه القضية التي تحاول "إسرائيل " جعلها مصيرية ومفصلية، لاهداف سياسية لا عسكرية. تعرف قيادة الحزب نقاط القوة، ونقاط الضعف، لا تردد في القرار المتخذ، لكن لا كلام الا في الميدان، او عندما يكون الوقت المناسب لقول ما يجب قوله؟!
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