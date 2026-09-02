سلطات إقليم كردستان العراق: إسقاط 10 مسيّرات مفخّخة في محافظة أربيل بدون تسجيل إصابات

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رئاسة الجمهورية اللبنانية: عون استقبل رجي وعرض معه أوضاع الوزارة إضافة إلى الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل القوات الدولية في جنوب لبنان اليونيفيل التي تنتهي ولايتها العملانية نهاية العام الجاري