الكويت تعلن إخماد حريق بعد استهداف مسيّرة إيرانية "مجمعا سكنيا" في العاصمة

أعلنت الكويت أن هجوما بطائرة مسيرة إيرانية تسبّب باندلاع حريق في مجمع سكني في العاصمة، من دون وقوع إصابات بشرية، تمت السيطرة عليه.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد غريب قوله "السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة، بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم"، مضيفة أنه لم تسجل "أي إصابات بشرية".

