شهيد وجريح بغارة مسيّرة اسرائيلية على النبطية واستهداف شقة بصاروخ موجّه

وزراء مال مجموعة العشرين باستثناء الصين يدعون إلى مرور "حر وآمن" عبر مضيق هرمز

وزراء مال مجموعة العشرين باستثناء الصين يدعون إلى مرور "حر وآمن" عبر مضيق هرمز

الرئيس عون أثنى على كلمة الرئيس بري: مواجهة التحديات لا تكون إلا بالوحدة الوطنية والتضامن الداخلي