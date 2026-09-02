وزراء مال مجموعة العشرين باستثناء الصين يدعون إلى مرور "حر وآمن" عبر مضيق هرمز

دعا بيان صدر في ختام محادثات وزراء مال مجموعة العشرين التي استضافتها الولايات المتحدة إلى ضمان "حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز"، رغم اعتراض الصين على تلك الفقرة.



وجاء في بيان رئاسة مجموعة العشرين "نحن نشعر بالقلق إزاء استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة، ونؤكد أن حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم، فضلا عن تسوية الحروب والنزاعات القائمة، هي أمور جوهرية لتحقيق نمو مستدام".



من جهته، قال بيسنت في مؤتمر صحافي "أريد الإشارة إلى أن 19 دولة من أصل 20 وافقت، لذلك... لم يكن هناك أي تأثير"، في إشارة إلى بيان صادر عن الرئاسة حظي بموافقة شبه إجماعية.



وأضاف "أعلم أن بعض الأوروبيين شعروا باستياء، لكنني أعتقد أن التحاور أمر بالغ الأهمية".