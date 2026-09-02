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الخارجية الروسية: قرار إغلاق القنصلية الروسية في بون والبيت الروسي في برلين خطوة نحو التدمير النهائي للعلاقات

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2026-09-02 | 10:14
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الخارجية الروسية: قرار إغلاق القنصلية الروسية في بون والبيت الروسي في برلين خطوة نحو التدمير النهائي للعلاقات
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الخارجية الروسية: قرار إغلاق القنصلية الروسية في بون والبيت الروسي في برلين خطوة نحو التدمير النهائي للعلاقات

 
 
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