مصادر رويترز: اجتماع أوبك+ الأحد قد يبقي سياسة إنتاج النفط من دون تغيير لتشرين الأول

رجّحت ثلاثة مصادر لرويترز أنّ اجتماع أوبك+ الأحد سيبقي سياسة إنتاج النفط من دون تغيير لتشرين الأول، في وقت يستكمل فيه التحالف التراجع عن شريحة من تخفيضات الإنتاج هذا الشهر ويحول تركيزه على مفاوضات حصص الإنتاج للعام المقبل.



ولفت مصدران إلى أنّ الاجتماع المقبل سيعقد عن بعد عبر الإنترنت ومن المتوقع أن يبدأ في 1100 بتوقيت غرينتش الأحد.