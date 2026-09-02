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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة استهدفت بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
2026-09-02 | 11:44
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة استهدفت بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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