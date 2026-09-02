الجمارك تداهم مستودعًا في الشوف وتضبط حمولة 3 كونتينرات من مواد مهربة

نفذت قوة من شعبة البحث عن التهريب في الجمارك مداهمة لمستودع في منطقة الشوف، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة، تقدر بحمولة نحو 3 كونتينرات.



وتضم المضبوطات مواد تُستعمل في صيانة الأبنية، ومواد لاصقة عازلة للتسرّب، وغيرها، كما ضُبطت مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، كان يجري نزع تواريخ صلاحيتها القديمة عنها ولصق تواريخ جديدة ومزورة، بما قد يعرّض سلامة الأبنية للخطر.



وقد جرى ضبط البضاعة وتنظيم محضر بالمخالفة وإحالتها إلى المرجع المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.