الوكالة الوطنية: قصف مدفعيّ إسرائيليّ على وادي الحجير وبلدة بيت ليف

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سفارة الولايات المتحدة في القدس: السفير عيسى والسفير هاكابي ناقشا مع نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين المضي في تنفيذ الإطار الثلاثيّ والولايات المتحدة تؤكد السعي نحو إبرام اتفاق شامل للسلام البلدين