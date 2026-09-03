القوات الحكومية اليمنية: الدفاعات الجوية أسقطت عددًا من المسيرات في محور تعز وأخرى في مديريات الساحل الغربيّ ولا أثر على مسرح العمليات للقوات المرابطة

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