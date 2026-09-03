وزير الدفاع الإسرائيليّ: مستعدون للرد بقوة كبيرة على أيّ هجوم قد تشنّه إيران علينا

توعّد وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس إيران بأنّ بلاده مستعدة للرد "بقوة كبيرة" على أيّ هجوم قد تشنّه عليها، في ظل تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران.

وقال كاتس خلال مؤتمر استضافه موقع "واي نت" وصحيفة يديعوت أحرونوت "في الوقت الحالي، هم يشنون ضربات في أنحاء المنطقة باستثنائنا... لكن هناك احتمال أن يهاجمونا. ونحن مستعدون لذلك دفاعيا".

وحذّر من أنه في حال حصول ذلك، فإن إسرائيل سترد "بقوة كبيرة، بشكل مستقل عن أي طرف آخر"، مضيفا "طائراتنا مستعدة للإقلاع".

وقال ساعر: "إذا هاجمتنا إيران فسنردّ بالتأكيد بقوة، لكنني لست واثقًا من أن إيران سترتكب هذا الخطأ”.

وأضاف: "ليست لدينا خطط للانضمام إلى الحرب في الوقت الحاليّ”.